شاهد: كوكبة من الفنانيين على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي

سارت أليسيا فيكاندر وجود لو والمخرج كريم عينوز على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، الأحد 21 مايو/ آيار 2023، لعرض فيلمهما التاريخي "فاير براند" في المنافسة على السعفة الذهبية. تؤدي فيكاندر الحائزة على جائزة الأوسكار دور كاثرين بار، الزوجة السادسة والأخيرة لملك تيودور هنري الثامن، الذي يؤديه لو. ينافس "فايربراند” على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان مع 21 فيلماً.من بين المشاهير الآخرين الذين ساروا على السجادة الحمراء العارضتان جيجي حديد وإرينا شايك والفائزان بجائزة الأوسكار ميشيل يوه وماريون كوتيار.

سارت أليسيا فيكاندر وجود لو والمخرج كريم عينوز على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، الأحد 21 مايو/ آيار 2023، لعرض فيلمهما التاريخي "فاير براند" في المنافسة على السعفة الذهبية. تؤدي فيكاندر الحائزة على جائزة الأوسكار دور كاثرين بار، الزوجة السادسة والأخيرة لملك تيودور هنري الثامن، الذي يؤديه لو. ينافس "فايربراند” على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان مع 21 فيلماً.من بين المشاهير الآخرين الذين ساروا على السجادة الحمراء العارضتان جيجي حديد وإرينا شايك والفائزان بجائزة الأوسكار ميشيل يوه وماريون كوتيار.