شاهد: صور خادعة وتفاعلية يكتشفها رواد "متحف الأضواء" في براغ

اكتشف رواد "متحف الأضواء" في مدينة براغ التشيكية أحدث عروض الأشرطة المصورة لمشاهد خادعة وتفاعلية. وكان المعرض افتتح أواخر سنة 2022 في مركز المدينة التاريخي، على مساحة تمتد على نحو 850 مترا مربعا، حيث عمل خمسة من الفنانين في مجال البصريات على ابتكار أكثر من اثني عشر عرضا، يتمثل أحدها في صندوق رمل يستطيع الزوار أن يغيروا لونه بمجرد تحريكه بمجرفة. وبالتفاعل مع جهاز استشعار، تتوافق الألوان مع تلك الموجودة على خريطة، حيث يستعمل الأزرق للمساحات المنخفضة مثل الماء، فيما يستعمل الأبيض لقمم الجبال المغطاة بالثلوج.

اكتشف رواد "متحف الأضواء" في مدينة براغ التشيكية أحدث عروض الأشرطة المصورة لمشاهد خادعة وتفاعلية. وكان المعرض افتتح أواخر سنة 2022 في مركز المدينة التاريخي، على مساحة تمتد على نحو 850 مترا مربعا، حيث عمل خمسة من الفنانين في مجال البصريات على ابتكار أكثر من اثني عشر عرضا، يتمثل أحدها في صندوق رمل يستطيع الزوار أن يغيروا لونه بمجرد تحريكه بمجرفة. وبالتفاعل مع جهاز استشعار، تتوافق الألوان مع تلك الموجودة على خريطة، حيث يستعمل الأزرق للمساحات المنخفضة مثل الماء، فيما يستعمل الأبيض لقمم الجبال المغطاة بالثلوج.