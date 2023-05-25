شاهد: المعجبون يضعون الورود في ممر المشاهير في لوس أنجلس تكريما لتينا تورنر

وضع معجبون بالمغنية الأمريكية تينا تورنر التي توفيت أمس الأربعاء، الورود على نجمتها المرسومة في ممر المشاهير في لوس أنجلس، وذلك تعبيرا عن رثائهم لهذه الفنانة الرائدة، ذات الصوت الغنائي القوي والحضور الركحي المهيب، والذي حافظت على هذه الخصال لعقود من الزمن.

وأشادت بالراحلة، المغنية غلوريا غيتور على انستغرام قائلة، إن تورنر مهدت الطريق للعديد من النساء من السود والبيض في عالم موسيقى الروك. أما مايك جاغر العضو في مجموعة رولينغ سونز فقال عنها إنها فنانة ومغنية موهوبة للغاية، ووصفها بالملهمة والعطوفة والمرحة والكريمة.