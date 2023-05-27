شاهد: أهم أحداث الأسبوع في أربع محطات

تجمّع عشّاق اليوغا على علو 335 متراً، في أعلى ناطحة سحاب "هدسون ياردز" التي تتكون من مئة طابق وتتمتع بإطلالة مثيرة على مدينة نيويورك، كي يمارسوا التأمل مع شروق الشمس في أفق مانهاتن.

والتهم حريق هائل مبنى من سبعة طوابق وسط مدينة سيدني، وكافح أكثر من 100 رجل إطفاء ألسنة اللهب الشاهقة والدخان الكثيف، فيما طوقت خدمات الطوارئ المنطقة.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجوماً صاروخياً روسيّاً على مستشفى في مدينة دنيبرو يوم الجمعة، بأنه جريمة ضد الإنسانية، حيث قتل شخصان وأصيب 30 آخرون، بينهم أطفال.

وعلى طول ممر المشاهير في لوس أنجلس، وضع معجبو أسطورة موسيقى الروك، المغنية الأمريكية تينا تورنر التي توفيت يوم الأربعاء عن 83 عاماً، الورود على نجمتها المرسومة تكريماً لصوتها الفذ ومسيرتها المنفردة.