شاهد: الفرنسية جوستين ترييه تنتزع السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي

ذهبت السعفة الذهبية، الجائزة الأولى لمهرجان كان السينمائي، إلى المخرجة الفرنسية جوستين ترييه عن فيلمها "تشريح سقطة (Anatomie d'une chute)، لتصبح ثالث مخرجة تحصل على هذه المكافأة الأرفع في تاريخ مهرجان كان السينمائي.

وتبرز من خلال أحداث الفيلم قاعة لمحكمة فرنسية تمثُل أمامها للمحاكمة كاتبة تدعى "ساندرا هولر" بعد وفاة زوجها، حيث تواجه اتهامات بقتله، ولكن القضية غير واضحة ولا يوجد شهود على الجريمة.

ولا يتمحور فيلم الإثارة النفسية بالضرورة حول حل الجريمة، ولكنه عوضا عن ذلك يلقي الضوء على الخطوط غير الواضحة بين الخيال والواقع وفشل الزواج.