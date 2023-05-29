شاهد: كينيون يجمعون المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من مكب داندورا بهدف بيعها

يبحث ملتقطو النفايات ممن يعملون في مكب داندورا للنفابات في العاصمة نيروبي عن المواد البلاستيكية، بمختلف أنواعها ويقومون بجمعها ومن ثم بيعها للمصانع المخصصة بإعادة التدوير. وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من أن مكب النفايات في داندورا قد يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لأولئك الذين يعملون ويعيشون في الجوار منذ عام 2007. وتم افتتاح المكب الذي يعد الأكبر في كينيا، عام 1975 وهو مستمر في التوسع خارج نطاق أي سيطرة على الرغم من صدور حكم من المحكمة عام 2021 يقضي بإغلاقه في غضون ستة أشهر.

يبحث ملتقطو النفايات ممن يعملون في مكب داندورا للنفابات في العاصمة نيروبي عن المواد البلاستيكية، بمختلف أنواعها ويقومون بجمعها ومن ثم بيعها للمصانع المخصصة بإعادة التدوير. وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من أن مكب النفايات في داندورا قد يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا لأولئك الذين يعملون ويعيشون في الجوار منذ عام 2007. وتم افتتاح المكب الذي يعد الأكبر في كينيا، عام 1975 وهو مستمر في التوسع خارج نطاق أي سيطرة على الرغم من صدور حكم من المحكمة عام 2021 يقضي بإغلاقه في غضون ستة أشهر.