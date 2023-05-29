شاهد: أوكرانيون يحتمون بمحطة مترو كييف من قصف روسي بمسيرات وصواريخ

وجد أوكرانيون ملجأً لهم في محطات قطارات الأنفاق في كييف، مع استمرار الهجوم الروسي بالمسيرات المتفجرة، وسقوط صواريخ في العاصمة، وهو الهجوم الثالث خلال 24 ساعة.ورجّح الجيش الأوكراني استخدام الجيش الروسي لصاروخ "إسكندر"، الذي أطلق من المناطق الشمالية تجاه كييف، مؤكداً أنه "أسقط كل الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف، الإثنين، قبل بلوغ أهدافها".

وجد أوكرانيون ملجأً لهم في محطات قطارات الأنفاق في كييف، مع استمرار الهجوم الروسي بالمسيرات المتفجرة، وسقوط صواريخ في العاصمة، وهو الهجوم الثالث خلال 24 ساعة.

ورجّح الجيش الأوكراني استخدام الجيش الروسي لصاروخ "إسكندر"، الذي أطلق من المناطق الشمالية تجاه كييف، مؤكداً أنه "أسقط كل الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف، الإثنين، قبل بلوغ أهدافها".