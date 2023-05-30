شاهد: بسبب رقص على عمود في كنيسة.. قس فرنسي يتلقى تهديدا بالقتل

تعرّض قس في كنيسة بروتستانية ذات توجهات ليبرالية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للتهديد بالقتل بعد تنظيم حفل موسيقي داخل الكنيسة يتخلله رقص على العمود. وكانت كنيسة سان غيوم في المدينة الواقعة شرقي فرنسا قد نظمت هذا العرض بمشاركة راقص العمود فنسان غروبلني. وقال المسؤول عن عزف الأورغان في الكنيسة إنهم لن يخنعوا للتهديدات وللأفكار "الظلامية"، على حد تعبيره. وللرقص على العمود إيحاءات قد يراها البعض إيروتيكية، إلا أنه يتطلب جهدا ولياقة بدنية عالييْن.

تعرّض قس في كنيسة بروتستانية ذات توجهات ليبرالية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للتهديد بالقتل بعد تنظيم حفل موسيقي داخل الكنيسة يتخلله رقص على العمود. وكانت كنيسة سان غيوم في المدينة الواقعة شرقي فرنسا قد نظمت هذا العرض بمشاركة راقص العمود فنسان غروبلني. وقال المسؤول عن عزف الأورغان في الكنيسة إنهم لن يخنعوا للتهديدات وللأفكار "الظلامية"، على حد تعبيره. وللرقص على العمود إيحاءات قد يراها البعض إيروتيكية، إلا أنه يتطلب جهدا ولياقة بدنية عالييْن.