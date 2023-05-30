شاهد: مظاهرة في مكسيكو سيتي للمطالبة بالعدالة لضحايا الاختفاء القسري

تظاهر العشرات من أهالى ضحايا الاختفاء القسري والمنظمات الداعمة لهم، في مدينة مكسيكو سيتى، ونشروا صور أحبائهم على مبنى حكومي، مطالبين بالعدالة لأكثر من 112 ألف مواطن مكسيكي انقطعت أخبارهم عن ذويهم.

وحتى اليوم، تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 4 آلاف شخص في المكسيك، وفقاً للسجل الوطني للمختفين. بينما يقول باحثون ونشطاء إن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وتشهد المكسيك أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات، وصراعات متزايدة بين العصابات من أجل النفوذ. وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من 52 ألف قتيل مجهول الهوية يرقدون حاليًا في مقابر جماعية.