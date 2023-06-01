شاهد: قوة الناتو في كوسوفو تواجه مئات المتظاهرين الصرب

يتمركز جنود حفظ السلام التابعون لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بهدف الحراسة، أمام مبنى بلدية في شمال كوسوفو حيث تجمع المئات من المتظاهرين الصرب مجددا بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 80 شخصا.

تشهد المنطقة أزمة مستمرة منذ سنوات، لكن القوى الكبرى حمّلت مسؤولية الأحداث الأخيرة إلى بريشتينا، وألقت باريس باللوم على حكومة كوسوفو عقب الكلمات القاسية التي وجّهتها واشنطن إلى حليفها التاريخي.

وقرر الناتو إرسال مئات التعزيزات إلى المنطقة لدعم القوات المنتشرة من كفور، القوة المتعددة الجنسيات التي يقودها الحلف في اقليم بلغراد السابق، بعد اشتباكات مع متظاهرين صرب الاثنين.