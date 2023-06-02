شاهد: في الذكرى الـ 79 ليوم النصر.. شركة دلتا للطيران تنقل قدامى المحاربين إلى النورماندي

قامت شركة "دلتا" للطيران بنقل أكثر من 40 من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية على متن رحلة خاصة من أتلانتا إلى نورماندي، فرنسا، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ79 ليوم النصر، يوم الإنزال في نورماندي الذي شارك فيه اكثر من مئة وثلاثين ألف جندي من قوات الحلفاء في عام 1944.

قامت شركة "دلتا" للطيران بنقل أكثر من 40 من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية على متن رحلة خاصة من أتلانتا إلى نورماندي، فرنسا، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ79 ليوم النصر، يوم الإنزال في نورماندي الذي شارك فيه اكثر من مئة وثلاثين ألف جندي من قوات الحلفاء في عام 1944.