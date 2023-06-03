شاهد: مسيرة "الفخر" الخاصة بمجتمع المثليين في إسرائيل

شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة "الفخر" السنوية الخاصة بمجتمع مثليي الجنس أو (الميم) وسط حراسة أمنية مشددة فيما نظمت مسيرة ثانية مضادة في مكان قريب.

تنظم المسيرة هذا العام لأول مرة في ظل حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إذ أنها تضم العديد من الأعضاء المعروفين بمعاداتهم ورفضهم للمثلية الجنسية.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمي المسيرة جوناثان فالفير "نتوقع احتجاجا جميلا يمثل تنوع مجتمع المثليين في القدس".

وحمل مشاركون في المسيرة أعلاما بألوان قوس قزح فيما لون آخرون وجوههم.

أما المسيرة المعارضة فحمل المشاركون فيها لافتات مناهضة للمثلية.

وكتب على إحدى اللافتات "الله، اليهودية ترفض هذا الرجس".