شاهد: عرض للدمى العملاقة في رومانيا

أقام عدد من الفنانين مسيرة للدمى في مدينة تيميشوارا غربي رومانيا، حيث نال الحدث إعجاب المئات من السكان المحليين والسياح.

وتم تقديم عرض الدمى الفريد من قبل فرقة "عمالقة كاتالونا" التي ترمز إلى مقاطعات شمال شرق إسبانيا.