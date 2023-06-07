شاهد: ماكرون يحضر احتفالات إنزال النورماندي إلى جانب آخر فرنسي شارك في عملية الإنزال

شارك الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى مراسم إحياء الذكرى الـ 79 "لإنزال النورماندى"، وهي ذكرى إنزال الحلفاء على شاطئ نورماندى شمال غرب فرنسا، خلال الحرب العالمية الثانية. وحضر الاحتفال ليون غوتييه، آخر مواطن فرنسي على قيد الحياة شارك في عملية الإنزال.

ففي الـ 6 من يونيو-حزيران 1944، نزل أكثر من 150 ألف جندي وقوات مظلات الحلفاء على شواطئ النورماندي، لتحرير فرنسا وقارة أوروبا من الاحتلال النازي، وتوفي أكثر من 10 آلاف جندي هناك وكان هذا اليوم نقطة تحول في مسار الحرب العالمية الثانية ولا تزال العملية، التي أطلق عليها اسم "أوفرلورد" تعتبر الأعظم في التاريخ.