شاهد: عودة البطة الصفراء العملاقة إلى ميناء فيكتوريا بهونغ كونغ

بعد عشر سنوات من الغياب، عادت البطة الصفراء العملاقة إلى ميناء فيكتوريا بهونغ كونغ، وقد جاءت هذه المرة برفقة بطة أخرى. ويُعدّ هذا العمل، الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا جزءًا من سلسلة "رابر داك" التي ظهرت في المدن الكبرى منذ ظهورها لأول مرة في العام 2007.

تصدرت هذه الأعمال الفنية الأنيقة التي أنجزها الفنان الهولندي فلورنتين هوفمان عناوين الصحف وهي تمثل في الأساس الروح الإيجابية. وقد حققت رحلة "البطة الكبيرة الصفراء" في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعاصمة بكين شهرة واسعة إذ توافد ملايين الزوار لمشاهدتها والتقاط الصور ما ساهم بشكل كبير في تنشيط التجارة وانتعاش الاقتصاد.