شاهد: سماء الموصل تكتسي باللون الأصفر بسبب عاصفة رملية شديدة ضربت المدينة

ضربت عاصفة رملية شديدة ميدنة الموصل العراقية واستمرت لساعات عدة وغطت سحابة صفراء سماء المدينة مسببة بانعدام شبه تام للرؤية.

ووثق المواطنون لحظات مرور العاصفة التي طمست معالم المدينة، وبات من الصعب التعرف على جامع النوري وجسر الموصل وشوارع المدينة.