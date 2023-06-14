شاهد: هكذا ودّعت إيطاليا برلوسكوني.. أحد أبرز الوجوه السياسية فيها منذ عقود

ودّعت إيطاليا رئيس حكومتها السابق، سيلفيو برلوسكوني، الأربعاء في جنازة رسمية حضرها آلاف الأشخاص بينهم سياسيون كبار وعدد قليل من القادة الأجانب، أبرزهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأقيمت الجنازة الرسمية للملياردير الذي توفي عن 86 عاماً بسرطان الدم في كاتدرائية ميلانو، ورافقها يوم حداد وطني لم يوافق عليه جميع الإيطاليين نظراً لتاريخ برلوسكوني الجدليّ.

ولخص ماريو دلبيني، رئيس أساقفة ميلانو، الذي أقام صلاة الجنازة، الجدل الإيطالي حول برلوسوكوني قائلاً: "عندما يكون الرجل سياسياً، فهو يبحث عن الفوز. رجل السياسة لديه مؤيدون وخصوم. البعض قد يُعجب به إعجاباً شديداً بينما قد لا يحتمله البعض الآخر".