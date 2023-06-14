شاهد: إعلان حالة الطوارئ في شمال غرب بلغاريا بسبب الفيضانات

وألحقت الكارثة أضرارًا بالبنية التحتية في بعض المناطق، وغمرت المياه المنازل والساحات. كما تضررت روضة أطفال ومدرسة ومقر إدارة الشرطة المحلية، وتم تدمير الطرق.

وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من مونتانا، ويجري العمل على تصريف المياه وإصلاح الأضرار.