قذائف وصواريخ خبز الأوكرانيين اليومي.. شاهد آثار القصف الروسي على أحد أحياء كراماتروسك

أظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بمدينة كراماتروسك شرق أوكرانيا إثر قصف روسي خلف قتيلين على الأقل ودمّر العديد من المنازل إضافة إلى إحداث حفرة كبيرة وسط أحد الشوارع. وقد قالت سيجة تعمل في جهاز الشرطة في المدينة إن القصف تم في حدود الخامسة فجرا وأنهم لم يسمعوا صوت الانفجار. وأضافت بالقوت إنها سمعت صراخ الجيران من تحت الأنقاض. ولسوء حظهم فإنهم حديثو عهد بالمنطقة إذ أن القصف طالهم في أول يوم سكنوا فيه الحي.

أظهرت صور حجم الدمار الذي لحق بمدينة كراماتروسك شرق أوكرانيا إثر قصف روسي خلف قتيلين على الأقل ودمّر العديد من المنازل إضافة إلى إحداث حفرة كبيرة وسط أحد الشوارع. وقد قالت سيجة تعمل في جهاز الشرطة في المدينة إن القصف تم في حدود الخامسة فجرا وأنهم لم يسمعوا صوت الانفجار. وأضافت بالقوت إنها سمعت صراخ الجيران من تحت الأنقاض. ولسوء حظهم فإنهم حديثو عهد بالمنطقة إذ أن القصف طالهم في أول يوم سكنوا فيه الحي.