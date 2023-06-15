لبنانيون غاضبون يكسرون واجهات المصارف في بيروت والسبب.. ودائعُهم التي حُرموا منها

خرج المودعون اللبنانيون الخميس للتظاهر أمام البنوك في منطقة سن الفيل، الواقعة في ضواحي العاصمة بيروت، مطالبين برفع القيود عن سحب الودائع والتصرف بها. ويتهم المحتجون هذه البنوك بسرقة ودائعهم.

خرج المودعون اللبنانيون الخميس للتظاهر أمام البنوك في منطقة سن الفيل، الواقعة في ضواحي العاصمة بيروت، مطالبين برفع القيود عن سحب الودائع والتصرف بها. ويتهم المحتجون هذه البنوك بسرقة ودائعهم. وتخلل المظاهرة إحراق إطارات السيارات وتكسير واجهات المصارف وإغلاق الشوارع المحيطة.