شاهد: الإعصار "بيبارجوي" يضرب غرب الهند ورياح عاتية بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة

وصل إعصار بيبارجوي إلى الشواطئ الهندية مساء الخميس، حيث تستعد مناطق شاسعة من غرب البلاد وجنوب باكستان المجاورة للفيضانات والأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

وهطلت الأمطار على الشواطئ وأظلمت السماء على طول بحر العرب، فيما أعاقت العواصف الترابية وعمليات الإجلاء والإنقاذ على الأرض.

وتتوقع السلطات أن تسوء الأحوال الجوية لمدة يومين أو ثلاثة أيام حيث كان من المتوقع أن تصل سرعة رياح بيبارجوي إلى 140 كيلومتراً في الساعة قبل أن تتراجع في مقاطعة غوجارات الهندية.

ومنذ صباح الخميس ضربت عواصف وأمواج عاتية سواحل الهند وباكستان فيما لا يزال الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الفرار يبحثون عن مأوى حيثما أمكنهم ذلك.

وفرّ أكثر من 175 ألف شخص من المسار المتوقع لإعصار بيبارجوي الذي يعني اسمه "كارثة" باللغة البنغالية، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنه قد يدمر منازل ويقطع خطوط كهرباء عند وصوله إلى اليابسة ظهر الخميس بتوقيت غرينتش.