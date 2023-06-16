ليتوانيا: وللكلاب في رياضة اليوغا نصيب.. شاهد

بعد أن نشأ اتجاه "يوغا الكلاب" أو ما يعرف "بالدوغا" لدى البعض في الولايات المتحدة مع بداية الألفية الثانية، ها هو يصل الآن إلى ليتوانيا، حيث يرى مدربو اليوغا ومربو الكلاب في ذلك فرصة لإدخال مشاعر البهجة والتفاعل على رواد تلك القاعات من البشر والحيوانات. وكان أحد نوادي اليوغا قد عرض تقديم دروس خاصة ليست بالمجهدة، للنساء اللاتي يردن تدريبا خفيفا لليوغا، التي تتطلب عادة تركيزا واهتماما كبيرين. والتدريبات الخفيفة جزء من الدروس المنتظمة التي يقدمها النادي، والتي يستفيد منها كل شخص يرغب في حضور الحصص مع الجراء فقط، حيث تعوض المشاركة ُ ما نقص من حركات متقنة وصحيحة، بمشاعر إيجابية من خلال التفاعل مع هذه الحيوانات الرشيقة والمؤنسة.

بعد أن نشأ اتجاه "يوغا الكلاب" أو ما يعرف "بالدوغا" لدى البعض في الولايات المتحدة مع بداية الألفية الثانية، ها هو يصل الآن إلى ليتوانيا، حيث يرى مدربو اليوغا ومربو الكلاب في ذلك فرصة لإدخال مشاعر البهجة والتفاعل على رواد تلك القاعات من البشر والحيوانات. وكان أحد نوادي اليوغا قد عرض تقديم دروس خاصة ليست بالمجهدة، للنساء اللاتي يردن تدريبا خفيفا لليوغا، التي تتطلب عادة تركيزا واهتماما كبيرين. والتدريبات الخفيفة جزء من الدروس المنتظمة التي يقدمها النادي، والتي يستفيد منها كل شخص يرغب في حضور الحصص مع الجراء فقط، حيث تعوض المشاركة ُ ما نقص من حركات متقنة وصحيحة، بمشاعر إيجابية من خلال التفاعل مع هذه الحيوانات الرشيقة والمؤنسة.