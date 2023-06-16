شاهد: البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد تعافيه من عملية جراحية

سمح الأطباء للبابا فرنسيس (86 عاماً) بالخروج من المستشفى صباح اليوم الجمعة، بعد 10 أيام من خضوعه لعملية جراحية في البطن. وغادر مستشفى غيميلي في روما على كرسي متحرك، وهو يبتسم ويلوّح للصحفيين والمهنئين على سلامته. وكان الفاتيكان قد قرر إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 حزيران، من أجل منحه وقتا للتعافي.

سمح الأطباء للبابا فرنسيس (86 عاماً) بالخروج من المستشفى صباح اليوم الجمعة، بعد 10 أيام من خضوعه لعملية جراحية في البطن. وغادر مستشفى غيميلي في روما على كرسي متحرك، وهو يبتسم ويلوّح للصحفيين والمهنئين على سلامته. وكان الفاتيكان قد قرر إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 حزيران، من أجل منحه وقتا للتعافي.