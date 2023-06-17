احتفل آلاف الأشخاص بمسيرة الفخر في زيورخ هذا السبت في تظاهرة تعود جذورها إلى مظاهرات "كريستوفر ستريت داي"، التي بدأت في السبعينيات لإحياء ذكرى أعمال شغب ستونوول في العام 1969 في مدينة نيويورك. وأقيم مهرجان زيورخ لفخر المثليين الرسمي الأول في العام 1994.

في العاصمة البولندية وارسو تمّ تنظيم "موكب المساواة" السنوي، وهو أكبر موكب فخر للمثليين في أوروبا الوسطى وقد سار المشاركون في مسيرة الفخر في وارسو تحت شعارات الحرية والتسامح.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، اقيمت مسيرة الفخر بحوالي 98 شاحنة مزينة حيث أكدت الشرطة مشاركة ما بين عشرة آلاف ومائة ألف مشارك.