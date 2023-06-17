شاهد: قصف روسي على كييف بُعيْد زيارة قام بها قادة أفارقة إلى بوتشا

وأدى الهجوم إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص بجروح على ما أفادت الشرطة الأوكرانية.

ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الجمعة كلا من أوكرانيا وروسيا إلى وقف التصعيد خلال زيارة التي تهدف إلى محاولة التوسط بين كييف وموسكو.

ويتوجه الوفد لاحقاً إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديمير بوتين السبت في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.

ويضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامافوزا، ماكي سال من السنغال وهاكايندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

باشر الوفد الإفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.