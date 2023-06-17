تمكن لاجئ سوري من اللقاء بشقيقه الذي نجا من حادث غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين بالقرب من السواحل اليونانية وجاء الشقيق من هولندا للإطمئنان على شقيقه الذي غادر بلاده بسبب تردي الأوضاع في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات. وأظهرت فيديوهات الشقيق وهو يُعانق شقيقه خلف سياج في ميناء كالاماتا اليوناني.

تمكن لاجئ سوري من اللقاء بشقيقه الذي نجا من حادث غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين بالقرب من السواحل اليونانية وجاء الشقيق من هولندا للإطمئنان على شقيقه الذي غادر بلاده بسبب تردي الأوضاع في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات. وأظهرت فيديوهات الشقيق وهو يُعانق شقيقه خلف سياج في ميناء كالاماتا اليوناني.