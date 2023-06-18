متابعون حضروا التظاهرة رغم الأمطار
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شاهد: أجمل قوارب العالم تبحر عبر نهر السين تحت زخات المطر

أبحرت عشرات المراكب الشراعية والسفن من جميع أنحاء العالم من مدينة روان شمال فرنسا عبر نهر السين باتجاه العاصمة باريس. وجمعت هذه النسخة الثامنة من تظاهرة "أرمادا 2023" 45 سفينة و14 قاربًا من أكثر من ثلاثين دولة بمشاركة 5 آلاف بحار.

أبحرت عشرات المراكب الشراعية والسفن من جميع أنحاء العالم من مدينة روان شمال فرنسا عبر نهر السين باتجاه العاصمة باريس. وجمعت هذه النسخة الثامنة من تظاهرة "أرمادا 2023" 45 سفينة و14 قاربًا من أكثر من ثلاثين دولة بمشاركة 5 آلاف بحار.

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