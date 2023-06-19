شاهد: السلاحف تعود إلى البحر بعد علاج بيطري في إسرائيل

شقت السلاحف البحرية طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل بيت يناي شمال نتانيا في إسرائيل، بعد أن تمّ علاجها من إصابات على يد أطباء بيطريين بالمركز الوطني لإنقاذ السلاحف البحرية.

شقت السلاحف البحرية طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل بيت يناي شمال نتانيا في إسرائيل، بعد أن تمّ علاجها من إصابات على يد أطباء بيطريين بالمركز الوطني لإنقاذ السلاحف البحرية.