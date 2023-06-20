شاهد: أسراب من الجراد تجتاح مدينة نيفادا الأمريكية

اجتاحت أسراب من الجراد مدينة نيفادا الأمريكية محدثة فوضى عارمة. ويحاول سكان المدينة طرد أسراب الجراد بواسطة جرافات الثلج والمكانس وغيرها من الأدوات. هجوم جحافل الجراد على الأرض له ما يكفي من المساوئ، إذ إضافة إلى الرائحة الكريهة التي يفرزها الجراد، فإنه قد يتسبب في انزلاق المركبات في الطرق السريعة.

اجتاحت أسراب من الجراد مدينة نيفادا الأمريكية محدثة فوضى عارمة. ويحاول سكان المدينة طرد أسراب الجراد بواسطة جرافات الثلج والمكانس وغيرها من الأدوات. هجوم جحافل الجراد على الأرض له ما يكفي من المساوئ، إذ إضافة إلى الرائحة الكريهة التي يفرزها الجراد، فإنه قد يتسبب في انزلاق المركبات في الطرق السريعة.