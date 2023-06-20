مقتل 5 فلسطينيين خلال مداهمة إسرائيلية في جنين تخلّلها قصف مروحي

قتلت القوت الإسرائيلية خمسة فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين بجروح، خلال عملية اقتحام عسكرية كبيرة نفّتذها الإثنين في مخيّم جنين للاجئين، في شمال الضفة الغربية المحتلة وتخلّلها، في سابقة منذ عقود، قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلّحة أسفرت عن إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح. واستمرت العملية لأكثر من عشر ساعات قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين بينهم 23 بين إصابات خطرة وحرجة" خلال المداهمة.

قتلت القوت الإسرائيلية خمسة فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين بجروح، خلال عملية اقتحام عسكرية كبيرة نفّتذها الإثنين في مخيّم جنين للاجئين، في شمال الضفة الغربية المحتلة وتخلّلها، في سابقة منذ عقود، قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلّحة أسفرت عن إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح. واستمرت العملية لأكثر من عشر ساعات قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين بينهم 23 بين إصابات خطرة وحرجة" خلال المداهمة.