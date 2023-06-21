شاهد: عواصف رعدية في سماء بيرينيه أتلانتيك الفرنسية

شهدت بلدة إتكساسو في منطقة بيرينيه أتلانتيك الفرنسية الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية عنيفة أدت إلى تضرر نحو 90٪ من المباني.

وقال رئيس بلدية بريويلي، أوليفيه هوشيدل، إن "الإعصار تركز على قريتنا وألحق أضرارا كبيرة بالمباني والغابات والمحاصيل".