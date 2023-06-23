شاهد: توترات في الضفة الغربية بعد هدم القوات الإسرائيلية منزل فلسطيني

وكانت إسرائيل قد اعتقلت جوري في شباط/ فبراير بعد أن قتل جنديًا إسرائيليًأ بالرصاص في مستوطنة بالضفة الغربية العام الماضي. من جهة أخرى، شيع الفلسطينيون المواطن عمر جبارا الذي قُتل برصاصة في الصدر خلال هجمات المستوطنين على بلدة ترمسعيا الفلسطينية الواقعة بين رام الله ونابلس، حيث أضرم نحو 200 مستوطن النار في الأراضي الزراعية وعشرات السيارات والمنازل. وطالت هجمات المستوطنين قرى فلسطينية أخرى مثل اللبن الشرقية وحوارة الواقعتين على الطريق الواصل بين مدينتي رام اللع ونابلس (شمال).

وكانت إسرائيل قد اعتقلت جوري في شباط/ فبراير بعد أن قتل جنديًا إسرائيليًأ بالرصاص في مستوطنة بالضفة الغربية العام الماضي. من جهة أخرى، شيع الفلسطينيون المواطن عمر جبارا الذي قُتل برصاصة في الصدر خلال هجمات المستوطنين على بلدة ترمسعيا الفلسطينية الواقعة بين رام الله ونابلس، حيث أضرم نحو 200 مستوطن النار في الأراضي الزراعية وعشرات السيارات والمنازل. وطالت هجمات المستوطنين قرى فلسطينية أخرى مثل اللبن الشرقية وحوارة الواقعتين على الطريق الواصل بين مدينتي رام اللع ونابلس (شمال).