شاهد: الحر الشديد تحدٍ إضافي للحجاج في السعودية

تتطلّب تأدية مناسك الحج جهداً جسدياً كبيراً. لكن الحجاج هذا العام، وعددهم يفوق مليوني مسلم، يواجهون تحدّياً إضافياً يتمثل في الشمس الحارقة واشتداد الحرارة التي تجاوزت 43 درجة مئوية. وشوهد الكثير منهم في المسجد الحرام هذا الأسبوع وهم يحمون أنفسهم بالمظلات وسجادات الصلاة ويبحثون عن الماء.هذا ووصلت بعثة الحجاج السودانيين، وأدوا الصلوات في المسجد الحرام وتضرعوا بالدعاء من أجل عودة السلام والاستقرار في بلادهم التي مزقتها الحرب.

تتطلّب تأدية مناسك الحج جهداً جسدياً كبيراً. لكن الحجاج هذا العام، وعددهم يفوق مليوني مسلم، يواجهون تحدّياً إضافياً يتمثل في الشمس الحارقة واشتداد الحرارة التي تجاوزت 43 درجة مئوية. وشوهد الكثير منهم في المسجد الحرام هذا الأسبوع وهم يحمون أنفسهم بالمظلات وسجادات الصلاة ويبحثون عن الماء.

هذا ووصلت بعثة الحجاج السودانيين، وأدوا الصلوات في المسجد الحرام وتضرعوا بالدعاء من أجل عودة السلام والاستقرار في بلادهم التي مزقتها الحرب.