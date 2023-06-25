شاهد: يفغيني بريغوجين قائد مجموعة "فاغنر" يدخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف

ونشر يفغيني بريغوجين ، الذي دعا إلى تمرد مسلح بهدف الإطاحة بوزير الدفاع الروسي في مقطع فيديو، أنه وقواته سيطروا على مركز القيادة العسكرية في روستوف أون دون. وأظهر فيديو أشخاصاً يلتقطون صوراً فوق معدات عسكرية وأمامها. وأظهرت لقطات من وسيلة إعلامية متحالفة مع المجموعة رئيسها يتحدث مع مسؤولين عسكريين روس ويكرر هدفه بإقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

ونشر يفغيني بريغوجين ، الذي دعا إلى تمرد مسلح بهدف الإطاحة بوزير الدفاع الروسي في مقطع فيديو، أنه وقواته سيطروا على مركز القيادة العسكرية في روستوف أون دون. وأظهر فيديو أشخاصاً يلتقطون صوراً فوق معدات عسكرية وأمامها. وأظهرت لقطات من وسيلة إعلامية متحالفة مع المجموعة رئيسها يتحدث مع مسؤولين عسكريين روس ويكرر هدفه بإقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.