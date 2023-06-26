أثارت النسخة الأخيرة للبدلة النفاثة لصاحبها رجل الأعمال والمخترع البريطاني المولد ريتشارد براوننغ اهتمام الصليب الأحمر في بلدية كفافيورد النرويجية، إذ يُعتقد أن تستخدم البدلة النفاثة مستقبلا أثناء عمليات الإنقاذ الجبلية في التضاريس النرويجية الصعبة، لكونها ستقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه صعود الجبال، وهو ما سيجعل مهمات الإنقاذ أكثر فعالية.

بالنسبة لريتشارد براوننغ، بدأت مسألة البدلة النفاثة كفكرة مجنونة وهو يتواجد الآن في النرويج ولأول مرة على الإطلاق لاختبار بدلته الجديدة في التضاريس الجبلية الوعرة.