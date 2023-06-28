هاجم ناشطون بيئيون من منظمة "أوقفوا النفط وكفى" الثلاثاء المقر الرئيسي لمجموعة "توتال انرجي" في لندن، وألقوا عليه طلاء باللونين البرتقالي والأسود، احتجاجاً على مشروع نفطي ضخم تنفذه الشركة الفرنسية في أوغندا.

أوضحت منظمة " فقط أوقفوا النفط" (Just Stop Oil) في بيان أنها قامت بذلك "لمقاومة مساهمة المجموعة في انتهاك حقوق الإنسان، على خلفية بناء خط الأنابيب EACOP" (خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا).

وتدعو المنظمة إلى تعليق هذا المشروع الضخم، وهو أطول خط أنابيب لنقل الهيدروكربونات في العالم وطوله 1500 كيلومتر تقريبًا، ويربط اوغندا بالساحل التنزاني، مروراً بالعديد من المحميات الطبيعية.