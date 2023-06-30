شاهد: فرنسا تنشر 40 ألف من عناصر الأمن بعد أعمال شغب بسبب مقتل مراهق على يد شرطي

نشرت الحكومة الفرنسية 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء.

واندلعت أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا رداً على مقتل شاب على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة.

واستدعي نحو ألفي عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى الضواحي المحيطة بباريس في أعقاب مقتل الشاب نائل م. البالغ 17 عاماً برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة صباح الثلاثاء.