شاهد ما خلّفه غضب الضواحي الفرنسية إثر مقتل فتى من أصل عربي على يد الشرطة

أقام محتجون حواجز وأضرموا النيران وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة في شوارع بعض المدن الفرنسية في وقت مبكر من صباح الجمعة مع تصاعد التوترات إثر مقتل فتى اسمه نائل (17 عاماً) برصاص شرطي من مسافة قريبة الثلاثاء في نانتير غرب باريس بعد أن حاول الابتعاد بالسيارة من محطة مرور في نانتير.

واصطدمت سيارات الشرطة المدرعة ببقايا السيارات المتفحمة واشتعلت فيها النيران. وعلى الجانب الآخر من باريس، أشعل المتظاهرون النار في مبنى البلدية في ضاحية كليشي سو بوا. وشهدت العاصمة الفرنسية أيضاً اشتعال النيران في صناديق قمامة وتحطيم نوافذ بعض المتاجر. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن 40 ألف ضابط سينتشرون ليل الخميس إلى الجمعة، منهم 5 آلاف في منطقة باريس وحدها.