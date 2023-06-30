شاهد: نساء فنزويلا يخضن غمار بحر الكاريبي ويكسرن هيمنة الرجال على الصيد البحري

لم يكن من السهل على النساء الفنزويليات تحقيق التقدم في عالم يسيطر عليه الرجال وتسود فيه المعتقدات والنظريات التي تربط صيد السمك بجنس الذكور، لكن ذلك لم يمنع الكثيرات من خوض أمواج بحر الكاريبي، ومزاحمة الرجال على متن قوراب الصيد.

بعضهن دفعتهن الحاجة وفقدان الوظائف خلال الأزمة الإقتصادية التي مرت بها البلاد، إلى اقتحام مجال الصيد البحري فسبرن أغواره لرعاية أسرهن، واشتغلن في مجالات متعددة مثل خياطة شباك الصيد وإعداد الطعم وتجهيز مستلزمات الصيد وغسل الأسماك. يتطلب ذلك جهداً بدنيا كبيراً، ويدرّ عليهن 8 دولارات فقط بعد دوام يوم كامل، ولكن الحد الأدنى للأجور في فنزويلا يبلغ 5 دولارات.