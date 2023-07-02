شاهد: انطلاق فعاليات مهرجان الشباب للأغنية والرقص في العاصمة الإستونية تالين

انطلقت فعاليات مهرجان الشباب للأغنية والرقص في العاصمة الإستونية تالين عشية يوم الجمعة، بتقديم أول عرض تحت عنوان: "جسور". وشاركة في العرض الراقص أكثر من 8 آلاف راقص ورياضي. وقد تم أمس السبت تقديم العرضين الثاني والثالث إلى جانب العرض النهائي. أما اليوم الأحد فيقام مهرجان الأغنية، الذي سيشهد مرور موكب عبر شوارع وسط المدينة.

انطلقت فعاليات مهرجان الشباب للأغنية والرقص في العاصمة الإستونية تالين عشية يوم الجمعة، بتقديم أول عرض تحت عنوان: "جسور". وشاركة في العرض الراقص أكثر من 8 آلاف راقص ورياضي. وقد تم أمس السبت تقديم العرضين الثاني والثالث إلى جانب العرض النهائي. أما اليوم الأحد فيقام مهرجان الأغنية، الذي سيشهد مرور موكب عبر شوارع وسط المدينة.