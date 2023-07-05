تستمر فرق الإنقاذ في الصين بتنفيذ عمليات إجلاء للسكان العالقين بسبب الفيضانات، حيث اجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة هناك مناطق واسعة في وسط الصين وجنوبها.

تستمر فرق الإنقاذ في الصين بتنفيذ عمليات إجلاء للسكان العالقين بسبب الفيضانات، حيث اجتاحت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة هناك مناطق واسعة في وسط الصين وجنوبها. واستخدمت فرق الإنقاذ الطائرات المسيرة في انتشال بعض العالقين بمياه الفيضانات.