شاهد: الفنانة الإسبانية إيفا فابريغاس تعرض عملها الأخير "العشاق الملتهبون"

نجحت الفنانة الإسبانية إيفا فابريغاس في تحويل ردهة متحف هامبورغر بانهوف التاريخية في برلين إلى مناظر طبيعية باللونين الوردي والأرجواني عبر منحوتات غير متبلورة تمتدّ في هياكل نسيجية متشابكة ملونة ومليئة بكرات الهواء من أحجام مختلفة من الأرضية إلى الهياكل الداعمة حتى السقف.

ويبدو أن "العشاق الملتهبون" قد صُمم بواسطة الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر. ومع ذلك، فجوهر عمل فابريغاس هو تصميماتها الخاصة حيث تمثل أعمالها أجسادًا غير محددة أو أمعاء ملتوية أو ربما ألعاب جنسية أو تجمع كرة يتراكم مثل على شكل ملعب ضخم. وهو ما تصفه فابريغاس ب، "الخطر الكامن الذي قد يلتهم كل شيء".