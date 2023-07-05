أدى الجفاف الشديد الذي أصاب نهر المجر في جنوب شرق العراق إلى نفوق الآلاف من الأسماك، مما استدعى السلطات إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت غلى اختلال البيئة المائية بالمنطقة.

أدى الجفاف الشديد الذي أصاب نهر المجر في جنوب شرق العراق إلى نفوق الآلاف من الأسماك، مما استدعى السلطات إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت غلى اختلال البيئة المائية بالمنطقة.