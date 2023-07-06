شاهد: سكان مخيم جنين يشيعون قتلاهم بعد اقتحام القوات الإسرائيلية

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، قتلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية استمرت يومين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها، إن من بين القتلى الـ12، 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين وجدت الطواقم الطبية منذ بدء الاقتحام فجر الإثنين، صعوبة بالغة في الوصول إلى المصابين والتعامل معهم.

تظهر مقاطع الفيديو آثار الدمار الكبير الذي خلّفته عملية الاقتحام الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين. وأظهرت المقاطع الحالة السيئة للشوارع التي جرفتها الآليات العسكرية والبنايات المهدمة التي تحوّلت إلى أكوام تراب، مشاهد تعيد إلى الذاكرة الخراب والدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في اجتياحها لمخيم جنين والضفة الغربية المحتلة في العام 2002.