شاهد: إعطاء شارة انطلاق مهرجان بامبلونا للركض مع الثيران في إسبانيا

احتفلت مدينة بامبلونا الإسبانية الخميس بانطلاق مهرجان الركض مع الثيران الشهير، حيث يستمر تسعة أيام بدأ أوّلُها بمراسم وإطلاق ألعاب نارية في احتفال يعرف باسم (شوبيناسو).

الساحة الرئيسية بالمدينة الواقعة شمال البلاد وكل الشرفات المطلة عليها شكلت مشهد ساحرا وصاخبا حيث تجمع الآلاف وهم يرتدون ملابس بيضاء سرعان ما يختفي بيضاها بعد رشها ببقع حمراء من النبيذ.

وبعد سماع صوت إطلاق ألعاب نارية إيذانا ببدء المهرجان، هتفت الحشود "يحيا سان فيرمين" في إشارة لقديس المدينة ثم عزفت فرقة موسيقية ألحانا تقليدية على آلات نفخ وطبول في مسيرة احتفالية.

وهذا العام هو الذكرى المئة لأول زيارة للكاتب والروائي الأمريكي الشهير إرنست هيمنغواي للمهرجان الذي اشتهر عالميا من خلال روايته الصادرة عام 1926 (ذا صن ألسو رايزيز) أو "سوف تشرق الشمس"