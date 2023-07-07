شاهد: بدء ثوران بركان يوبيناس في البيرو والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارئ في منطقة موكيغوا، حيث بدأ ثوران بركان يوبيناس، مطلقا من فوهته رمادا كثيفا غطى الشوارع والقرى المحيطة به، وتخللت ذلك انفجارات عدة على مدى اليومين الماضيين. يعيش في المنطقة القريبة من البركان حوالي ألفي شخص، نصحتهم السلطات بأن يلزموا منازلهم، تجنبا لاستنشاق الهواء الملوث بالرماد المنبعث من البركان. ويتوقع أن يتم الإبقاء على هذا الإجراء على مدى الشهرين المقبلين. ويعد بركان يوبيناس واحدا من سبعة براكين في جنوب البيرو، تقع ضمن منطقة بركانية نشطة تمتد من جنوب البيرو حتى شمال تشيلي.

أعلنت الحكومة البيروفية حالة الطوارئ في منطقة موكيغوا، حيث بدأ ثوران بركان يوبيناس، مطلقا من فوهته رمادا كثيفا غطى الشوارع والقرى المحيطة به، وتخللت ذلك انفجارات عدة على مدى اليومين الماضيين. يعيش في المنطقة القريبة من البركان حوالي ألفي شخص، نصحتهم السلطات بأن يلزموا منازلهم، تجنبا لاستنشاق الهواء الملوث بالرماد المنبعث من البركان. ويتوقع أن يتم الإبقاء على هذا الإجراء على مدى الشهرين المقبلين. ويعد بركان يوبيناس واحدا من سبعة براكين في جنوب البيرو، تقع ضمن منطقة بركانية نشطة تمتد من جنوب البيرو حتى شمال تشيلي.