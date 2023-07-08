شاهد: عاصفة من البرد والأمطار الغزيرة تجتاح شمال إسبانيا

غطت كميات هائلة من حبات البرد شوارع مدينة فيتوريا غاستيز الإسبانية في منطقة الباسك، حيث ضربت عاصفة شديدة الشمال الإسباني يوم الخميس، رافقتها أمطار غزيرة، وتبعتها فيضانات في منطقتي أراغون والباسك. وفي مدينة سرقسطة غمرت المياه الشوارع، وتقطعت السبل بالسيارات بسبب السيول الجارفة والأوحال.

غطت كميات هائلة من حبات البرد شوارع مدينة فيتوريا غاستيز الإسبانية في منطقة الباسك، حيث ضربت عاصفة شديدة الشمال الإسباني يوم الخميس، رافقتها أمطار غزيرة، وتبعتها فيضانات في منطقتي أراغون والباسك. وفي مدينة سرقسطة غمرت المياه الشوارع، وتقطعت السبل بالسيارات بسبب السيول الجارفة والأوحال.