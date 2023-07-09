شاهد: إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا.. مسيرة سلام في البوسنة

والمسيرة التي بلغ طولها 100 كيلومتر (60 ميلًا) تعيد كل عام رسم الطريق الذي سلكه الرجال من المجموعة العرقية البوسنية، والتي تتكون أساسًا من المسلمين، أثناء محاولتهم الفرار من سريبرينيتشا بعد أن استولت عليها قوات صرب البوسنة.

والمسيرة التي بلغ طولها 100 كيلومتر (60 ميلًا) تعيد كل عام رسم الطريق الذي سلكه الرجال من المجموعة العرقية البوسنية، والتي تتكون أساسًا من المسلمين، أثناء محاولتهم الفرار من سريبرينيتشا بعد أن استولت عليها قوات صرب البوسنة.