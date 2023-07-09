شاهد: تظاهرة في كندا إثر مقتل زعيم سيخي

ويتهم هؤلاء الحكومة الهندية بالمسؤولية عن اغتيال هارديب سينغ نيجار غربي كندا، رئيس أحد المعابد السيخية والداعي إلى إنشاء دولة سيخية مستقلة باسم "خاليستان".

وقال كولجيت سينغ، المتحدث باسم "السيخ من أجل العدالة"، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة ودعت إلى هذا التجمع، لوكالة فرانس برس: "عندما ترتكب إحدى الوكالات والنظام الهندي جريمة، فإن المسؤولين يجب أن يحاسَبوا".

وقال المحامي هاكيرت سينغ لفرانس برس إنّ "على السلطات الكندية التحقيق في جريمة القتل هذه. هذا اغتيال لمواطن كندي على الأراضي الكنديّة. هذا تدخّل أجنبي".

وكان نيجار مطلوبا لدى السلطات الهنديّة على خلفيّة أعمال إرهابيّة مزعومة، وهي اتّهامات كان ينفيها.