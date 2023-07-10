شاهد: مبابي يزور موطنه الكاميرون واستقبال حافل بالهتاف والرقصات التقليدية

واتجه اللاعب إلى جبالة، قرية والده ويلفريد الذي غادر الكاميرون إلى فرنسا في سن مبكرة حيث أصبح مدربا لكرة القدم. وهناك استقبله زعيم القرية، وشارك في الاحتفالات التقليدية، حيث قدمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضاً على شرفه.

واتجه اللاعب إلى جبالة، قرية والده ويلفريد الذي غادر الكاميرون إلى فرنسا في سن مبكرة حيث أصبح مدربا لكرة القدم. وهناك استقبله زعيم القرية، وشارك في الاحتفالات التقليدية، حيث قدمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضاً على شرفه.